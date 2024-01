Lulic lascia il Frosinone: Bari, sorpasso in extremis al Sudtirol | CM.IT

Nell’ultimo anno il centrocampista croato è stato limitato dal grave infortunio al ginocchio. Sprint dei pugliesi



AGGIORNAMENTO 2 GENNAIO 14.15 – Era tutto fatto per il passaggio di Lulic dal Frosinone al Sudtirol, ma in extremis c’è stato il blitz del Bari che ha fatto breccia sui ciociari e sullo stesso centrocampista croato. Operazione sempre a titolo definitivo.

Lulic lascia il Frosinone. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club ciociaro ha raggiunto l’accordo col Sudtirol per la cessione del centrocampista croato.

Il classe ’96 era approdato a Frosinone nell’estate 2021 a costo zero, dopo l’esperienza in Belgio al Beveren. 2 gol e 6 assist il bottino nelle 49 partite disputate con la maglia gialloblù, con l’ultimo anno che è stato molto travagliato a causa della rottura del legamento crociato che lo ha costretto ai box per oltre sei mesi.

Sulla carta, Lulic rappresenta sicuramente un rinforzo molto importante per il Sudtirol di mister Valente, il cui obiettivo stagionale sarà quello di evitare la retrocessione in C.