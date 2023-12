Inter-Darmian ancora insieme: rinnovo UFFICIALE

Continuerà all’Inter l’avventura di Matteo Darmian. È arrivato poco fa il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro

Passo falso raccolto dall’Inter ieri sera sul campo del Genoa con l’1-1 che fornisce un assist importante alla Juventus stasera per provare ad accorciare.

Nell’ultimo weekend dell’anno arriva però anche una buona notizia per l’Inter che può registrare il prolungamento contrattuale di un calciatore importante come Matteo Darmian. Sul sito del club si legge: “FC Internazionale Milano comunica che si sono verificate le condizioni per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2025″.

Nella sua avventura all’Inter, Darmian si è sempre distinto per le sue capacità tattiche e la sua intelligenza calcistica, mettendosi a disposizione prima di Conte e poi di Inzaghi anche in diverse zone del campo. Con 23 presenze totali tra le varie competizioni, il numero 36 nerazzurro si sta riconfermando un jolly utile anche in questa stagione.