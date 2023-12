Giroud ‘contro’ Pioli, caos all’intervallo: “Milan in dieci”

Serata complicata, per il Milan, contro il Sassuolo: partita difficile e Pioli stavolta è ‘tradito’ da Giroud

Dopo l’ultimo periodo decisamente altalenante, il Milan deve provare a regalarsi un sorriso e a chiudere degnamente il 2023. In casa con il Sassuolo, i rossoneri hanno l’obiettivo dei tre punti per rispondere alla Fiorentina e allungare nuovamente al terzo posto. Ma come prevedibile, non è una partita semplice per i rossoneri.

Il Sassuolo è avversario sempre scomodo a San Siro. Ma i rossoneri ci stanno mettendo del loro, con una prestazione se pur volenterosa decisamente poco brillante. Due reti annullate per netto fuorigioco, nel primo tempo, per il resto più che altro iniziative estemporanee e senza troppo filo logico.

Milan, male Giroud: “Non sta in piedi”

Le critiche per Stefano Pioli come al solito nei commenti sui social non mancano di certo. Ma stavolta a finire nel mirino è anche Giroud, sicuramente il peggiore in campo dei primi 45 minuti.

Il francese è parso abulico come non mai, poco efficace, avulso dalla manovra, impreciso e persino svogliato. Con l’episodio di un rinvio svirgolato nella propria area che aveva messo più di qualche brivido. Tanti messaggi polemici e ironici nei confronti del bomber, che stasera non è certo un valore aggiunto, almeno finora:

giroud da cuore milanista prova a fare goal nella nostra porta quanto lo odia a pioli — Questa non è ibiza 🎶🎶 (@mennieffe) December 30, 2023

Giroud perennemente in fuorigioco, stiamo giocando 10vs12 — luchino (@luchino_saltato) December 30, 2023

Giroud praticamente fa il difensore del Sassuolo 🤦🤦 #MilanSassuolo — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) December 30, 2023

stasera pulisic e giroud annunciano il ritiro — LECLERCHIANO (@CAMARDIANO) December 30, 2023

Giroud non sta in piedi — 🔴 infernALE ⚫️ (@infernALE96) December 30, 2023