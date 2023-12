Via dalla Juve a gennaio: destinazione impensabile

Dopo sei mesi sullo sfondo nelle scelte di Massimiliano Allegri un bianconero a gennaio potrebbe anche cambiare aria

La Juventus sta lottando per tenere viva la scia scudetto alle spalle dell’Inter. Allegri è riuscito a trovare equilibrio in una squadra che sembra aver fatto un passo avanti rispetto allo scorso anno, almeno dal punto di vista di convinzione e solidità.

Al netto dell’ottimo passo manifestato finora in Serie A la Juventus ha avuto però diverse difficoltà soprattutto a centrocampo, dove non sono mancate le defezioni. Le assenze forzate di Fagioli e Pogba hanno avuto un peso molto chiaro e spingeranno i bianconeri a gennaio ad incasellare almeno un nuovo acquisto in mediana.

L’emergenza delle scorse settimane, quando anche Locatelli era finito ko, aveva peraltro indotto Allegri ad affidarsi anche ad Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che lo scorso anno ha giocato in prestito tra Sudtirol e Salernitana. Rimasto nella rosa juventina ha però trovato pochissimo spazio, con appena 4 presenze condite peraltro da un assist. Prestazioni comunque positive, ma che al netto delle situazioni d’emergenza, difficilmente dovrebbero valergli una conferma.

Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia nel mirino del Bari: idea per gennaio

Non va escluso un futuro altrove già a gennaio per Nicolussi Caviglia, che piace ad un club in Serie B.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ all’ex Salernitana starebbe pensando il Bari. La Juventus potrebbe anche aprire ad un addio in inverno, ma sarà prima di tutto necessario andare a rimpolpare il centrocampo, che dal punto di vista numerico e di alternative continua a soffrire.

Servono infatti soluzioni alla squadra di Massimiliano Allegri viste le assenze forzate. Una volta effettuati ingressi non è quindi da escludere l’addio di Nicolussi Caviglia, che al netto del periodo di emergenza nel quale è stato chiamato in causa, ha visto pochissimo il campo alla corte del tecnico livornese.