Lazio-Frosinone, è la prova del 9 per Castellanos. E c’è un ‘aiutino’ di Sarri

Sarri ha deciso di dare un’altra possibilità a Castellanos per sbloccarsi con l’assenza di Immobile: ecco cosa ha detto il mister e come vuole aiutarlo

Lazio-Frosinone è un derby ‘laziale’ vista la distanza geografica, ma soprattutto è un appuntamento da non fallire assolutamente per i biancocelesti. La Fiorentina ha vinto è rischia di scappare, il Napoli ha floppato in casa col Monza ed è a portata di aggancio.

La squadra di Sarri scende in campo con parecchie defezioni: Casale e Romagnoli (il primo è in panchina, acciaccato), Lazzari ma soprattutto Luis Alberto e Immobile. L’assenza prolungata del capitano vuol dire che il Taty Castellanos avrà l’ennesima occasione per prendersi il posto. Per meriti e non perché manca il titolare. L’argentino ha segnato un solo gol in stagione in campionato, pochissimo anche per uno che non è un bomber. Le prestazioni spesso ci sono, ma sotto porta commette davvero troppi errori, anche clamorosi e quindi pesanti. Sarri sta cercando di lavorare su di lui soprattutto a livello mentale, perché l’ex New York City soffre parecchio questo digiuno e in campo è nervoso. “Deve stare sereno. È in Europa da un anno e mezzo, l’anno scorso ha fatto la stessa fatica e poi alla fine è venuto fuori. Deve pensare positivo”, ha detto Sarri pochi minuti prima del match di stasera a ‘Dazn’.

Il tecnico della Lazio ha voluto dargli stasera un’altra possibilità, invece di schierare Felipe Anderson da ‘falso nueve’ come lo scorso anno e come provato anche nella rifinitura. Le alternative sulla destra le avrebbe tutte. Invece Sarri ha cercato di costruirgli magari anche una squadra che possa aiutarlo. Ad esempio, la maglia per Luca Pellegrini – oltre a una necessità per la squalifica di Lazzari – è anche una scelta tattica. Perché il numero 3 è sostanzialmente l’unico terzino che ha il cross nel suo repertorio ed è l’unico soprattutto a provarlo con costanza. E Castellanos è pure l’unico calciatore della Lazio forte di testa, per cui Sarri spera di aiutarlo ulteriormente aumentando le occasioni e quindi le possibilità di fare gol per l’argentino. Fino ad ora poche occasioni, ma la partita è lunghissima.