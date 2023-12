Verso Juve-Roma, mister Allegri sorride: rientrano tre titolari

La Juventus lavora in vista dell’ultima sfida dell’anno solare 2023. A Torino arriverà la Roma di Josè Mourinho. I bianconeri sono reduci dall’importante vittoria di Frosinone, la Roma dalla bella sfida vittoriosa in casa contro il Napoli

Nell’allenamento di questa mattina, buone notizie per mister Allegri. A parte Alex Sandro infortunato e Cambiaso squalificato, sono tornati col gruppo tre titolari: Chiesa, Locatelli e Vlahovic.

I tre rientri in gruppo permettono di ipotizzare anche l’utilizzo degli stessi calciatori dal primo minuto. Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic viaggiano spediti verso una maglia da titolare. Sorride mister Max Allegri, che potrà fare affidamento su tre giocatori chiave per la sua formazione. Il serbo, che ha recuperato dal dolore al piede, è stato fatto sede in panchina a Frosinone, ma quando è entrato è stato decisivo. E ora è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco.

Juventus, verso la Roma: tentazione Yildiz ma Chiesa è in vantaggio, attenzione a Iling-Junior per Kostic

Con il recupero di Chiesa, Vlahovic e Locatelli è facile pensare che questi tre faranno parte dell’undici titolare. Per sciogliere gli ultimi dubbi, gli ultimi allenamenti, la conferenza di domani e poi la rifinitura.

Buone notizie dallo ‘Juventus Training Center’ della Continassa a Torino. La linea difensiva, orfana ancora di Alex Sandro, vedrà il trio Danilo-Gatti-Bremer ancora protagonista. Davanti, sulla mediana, le modifiche e i ballottaggi più importanti. In mezzo, ci sarà Manuel Locatelli, alla sua sinistra Adrien Rabiot. Sulla destra si rivedrà verosimilmente Timo Weah, dunque Weston McKennie tornerà a ricoprire il ruolo di mezzala, in assenza di Andrea Cambiaso, squalificato.

Sulla corsia mancina, Filip Kostic è insidiato da Samuel Iling-Junior, entrato bene al minuto 54′ di Frosinone-Juventus. Davanti, tutto porta alla ricomposizione della coppia titolare Chiesa-Vlahovic. Federico, che non ha preso parte alla trasferta in Ciociaria, sta bene; Dusan vuole tornare dal primo minuto ed è motivato dalla redditizia staffetta dello ‘Stirpe’. Parte in vantaggio su Arek Milik. Occhio alla variabile Kenan Yilidz: il classe 2005 scalpita, ma parte dietro nelle gerarchie. Può trovare spazio a gara in corso.

Imbarazzo della scelta per Allegri che, col rientro dei tre ‘titolari’, può sorridere in vista della sfida contro la Roma di mister Josè Mourinho.