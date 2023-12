Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 28 dicembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 28 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Milan i nuovi gol”. I rossoneri avanti tutta su Guirassy per l’attacco. A gennaio il campione costa meno. Pjanic spinge la Juve: “Lotterà per lo scudetto fino all’ultimo minuto”. Calma respinge l’Arabia: il turco vuole solo l’Inter.

Così titola il Corriere dello Sport: “Faccia a faccia”. Vlahovic contro Lukaku, la sfida dei 9 che hanno dominato l’estate. Napoli, ecco i soldi per Samardzic. L’Inter cerca l’intesa con Djalo. Beste o Strefezza: la Viola sceglie. Capuano: “Io e il mio gemello scemo”.

L’apertura di Tuttosport: “Vlahovic-Lukaku, la resa dei conti”. Sabato Juve-Roma: Big Rom avrebbe potuto giocarla in bianconero. Orsato e gli arbitri top, shopping arabo. Il Toro al Monza: volete Radonjic?

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 28 dicembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 28 dicembre 2023.

Il quotidiano AS apre con il futuro di Ancelotti: “Brasil puede esperar”. Non c’è ancora l’accordo con la Seleçao, il Real Madrid spera nel rinnovo del tecnico italiano. Primo colpo invece per il Barcellona che accoglie Roque: “Hola, Vitor”, si legge in prima pagina sul Mundo Deportivo.