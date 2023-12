Svincolati di lusso: la Serie A sogna il colpo a parametro zero

In un mercato in cui la parola d’ordine è risparmio, per i club di Serie A delle occasioni d’oro si possono celare dietro ai colpi a parametro zero

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte. Tutte le squadre proveranno a sfruttare le varie occasioni per sistemare la propria rosa. Da non sottovalutare, specialmente per i club di Serie A, è il mercato degli svincolati, dove si possono concludere affari d’oro.

Le possibilità sul mercato degli svincolati per le squadre del nostro campionato sono tante. Uno dei nomi più caldi per quest’inverno è Jesse Lingard, ex stella del Manchester United senza squadra dallo scorso giugno. Il talento inglese si è allenato per un mese con il club di Steven Gerrard Al-Ettifaq in Arabia, ma non ha firmato un contratto con loro. Sui propri social il centrocampista ha lanciato degli indizi per il proprio futuro, dicendosi pronto per una nuova esperienza calcistica.

Jesse Lingard potrebbe diventare un’occasione per la Roma, sempre alle prese con vari infortuni a centrocampo. In più, nella capitale, il talento inglese riabbraccerebbe il suo ex allenatore Jose Mourinho, con cui ha trascorso ottime stagioni al Manchester United. Un altro ex Red Devil disponibile a parametro zero è David De Gea, che in estate ha rifiutato il trasferimento all‘Inter. Il portiere spagnolo potrebbe essere un’occasione per tante squadre di Serie A, tra cui la Roma e la Fiorentina.

Il mercato invernale potrebbe vedere un clamoroso ritorno in Italia. Dallo scorso ottobre, infatti, è svincolato l’ex Juventus Douglas costa, che in Serie A ha lasciato un segno profondo. Il brasiliano potrebbe tornare utile agli stessi bianconeri, in cerca di un esterno a poco prezzo. L’ex Bayern Monaco sarebbe una grossa occasione anche per il Napoli, come alternativa di lusso a Politano.

Da Bellarabi a Sakho: altri parametri zero per la Serie A

Sono tanti altri i colpi disponibili sul mercato degli svincolati che potrebbero tornare utili alle squadre di Serie A, da Bellarabi a Sakho, passando per Younes.

Un altro nome interessante del mercato degli svincolati è Karim Bellarabi. L’ex esterno del Bayern Leverkusen potrebbe diventare un’occasione d’oro per alcune squadre di Serie A, come Fiorentina o Lecce. Da tenere d’occhio anche i profili dell’ex Napoli Amin Younes e l’ex PSG Mamadou Sakho, entrambi senza club da quest’anno. In particolare il centrale francese potrebbe far comodo a Salernitana e Sassuolo, che hanno evidenziato della lacune difensive nel corso della stagione.