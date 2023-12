Natale ad alta tensione: Icardi con l’occhio nero dopo il derby, Dzeko non ci sta

‘Botte’ di Natale nel derby di Istanbul tra due ex numero 9 dell’Inter: scintille tra Icardi e Dzeko durante il match e dopo. L’argentino con un occhio nero

A Natale si è tutti più buoni, si dice. Di certo non lo ha detto nessuno a Fenerbahce e Galatasaray che ieri si sono sfidate nel caldissimo derby di Istanbul. In primis per la storica rivalità tra le due formazioni, poi è la classifica a mettere carne sul fuoco visto che entrambe stanno letteralmente dominando il campionato. Prima della supersfida di ieri erano appaiate in testa a 43 punti, ora invece sono arrivate a 44 con lo 0-0 maturato in casa del Fener. Con 14 punti di vantaggio sulla terza, il Trabzonspor.

Per questo si gioca punto a punto e lo scontro diretto era fondamentale. Anche per questo la tensione era alle stelle tra le due squadre, le tifoserie e ovviamente i giocatori in campo. Ieri c’è stato pure il primo incontro tra Mauro Icardi ed Edin Dzeko, due ex numeri 9 dell’Inter che per motivi diversi hanno scritto la storia nerazzurra. E sono state scintille proprio tra loro due. L’argentino è tornato infatti malconcio a casa per la vigilia di Natale, addirittura con un occhio nero per un colpo dato al palo con il volto. Sui social Icardi ha pubblicato lo scatto con tanto di descrizione polemica, lamentandosi delle tante telecamere a disposizione del Var e non solo. Poi in realtà ha cancellato il post. La foto con il livido sul viso compare comunque sul suo profilo per il selfie pubblicato invece da Wanda Nara, che per solidarietà con il marito si è disegnata lo stesso segno nero sul volto.

Icardi e Dzeko durante Fenerbahce-Galatasaray sono quasi entrati in contatto, ci sono state delle scaramucce e con i due che non se le sono mandate a dire. Soprattutto il bosniaco è sembrato molto contrariato. I compagni hanno subito sedato gli animi evitando appunto il contatto. Poi il post dell’argentino che non è piaciuto infatti a Dzeko, ora stella del Fener con 16 gol in 22 partite a 37 anni. “Ha colpito con la testa il palo, poi l’ha messo su Instagram e ora piangono per un rigore… È proprio da loro, imbarazzante”, ha scritto il vicecampione d’Europa in un commento.