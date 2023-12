Ranieri non può farne a meno: il Cagliari punta tutto su di lui

Ranieri lo schiera titolare e si affida a lui per portare a casa i tre punti con l’Udinese: per i sardi oggi è indispensabile.

Sarà una partita davvero molto importante per entrambe le squadre quella tra Cagliari ed Hellas Verona, con entrambe le squadre che proveranno a portare a casa i tre punti per cercare di raccogliere punti indispensabile per la salvezza. Se Con il Verona che è a quota 11 punti, penultimo in classifica, ed il Cagliari a 13 ma tecnicamente salvo al sedicesimo posto, i due club si trovano soltanto a due punti di distanza e, una vittoria dei padroni di casa, potrebbe portare parecchi sconvolgimenti in chiave classifica. I

n tal senso, Ranieri proverà a portare a casa il punteggio pieno e, per farlo, lo farà con il calciatore più in forma del momento tra le fila dei sardi: stiamo infatti parlando di Leonardo Pavoletti, che dopo un inizio di stagione in cui ha avuto qualche piccolo problema fisico che non gli ha permesso di trovare continuità di rendimento, è poi riuscito a trovare la via del gol.

Pavoletti fondamentale per il Cagliari: Ranieri punta tutto su di lui

Due reti ed un assist per Leonardo Pavoletti contro il Frosinone e, poi, due gol nelle ultime due gare contro Sassuolo e Napoli. Uno stato di forma ottimale per l’ex bomber di Genoa, Sassuolo e Varese.

È anche per questo motivo che Claudio Ranieri non può proprio fare a meno in questo momento del suo capitano, che è riuscito ad entrare nel cuore di tutti i tifosi sardi, grazie non solo ai suoi gol in campo, ma anche al suo modo di essere, pronto a dare tutto per la squadra.