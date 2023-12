Superlega, la Corte UE rovescia tutto: ecco le migliori reazioni social

La SuperLega è tornata argomento caldissimo dalla giornata di ieri quando la Corte UE ha in qualche modo legittimato l’esistenza di progetti e organizzazioni esterni a UEFA e FIFA: andiamo a vedere le migliori reazioni social

E’ tornato ad essere il tema del momento, ma prima facciamo un passo indietro e andiamo, col rewind, all’aprile del 2021. In una notte primaverile nasce il progetto SuperLega che viene ufficializzato con 12 squadre già partecipanti e tre club leader a guidare la diligenza: Real Madrid, Barcellona e Juventus.

Quest’ultima, con Andrea Agnelli ancora a capo, ha visto un clamoroso cambio di marcia da parte del numero uno della Vecchia Signora che, precedentemente, era a capo addirittura dell’ECA. Nei giorni successivi però le cose si sfaldano e, con gli anni, il progetto SuperLega sembra soltanto qualcosa di immaginato, ma mai possibile. Fino alla mattinata di ieri quando la Corte UE ha sancito la possibilità di esistenza di altre organizzazioni e l’assenza di un monopolio che sia soltanto vincolato a ciò che proviene da FIFA e, di conseguenza, UEFA. Una sentenza che, per i sostenitori della Superlega, è un qualcosa di epocale come affermato anche dal CEO del progetto che ora si chiama A22, Bernd Reichart. Andiamo però a vedere le reazioni social che si stanno susseguendo in merito alle ultime novità sulla SuperLega.

SuperLega, come ha risposto il mondo di X

Partiamo da un commento tecnico del giornalista Giuseppe Pastore che analizza così la nuova vicenda che si sta delineando: “La Superlega 2.0 nasce comunicativamente molto meglio della precedente (non era difficile): la promessa di una piattaforma gratuita è un grande asso sul tavolo dell’opinione pubblica. Formato sexy e “rassicurante” verso le leghe nazionali, che tanto il bersaglio grosso è l’UEFA”.

Un punto di vista molto diverso da quelle che sono state le molte prese di distanze ufficiali di club, dirigenti e vertici federali. Marco Bellinazzo, esperto di economia legata al calcio, ha invece affermato: “La sentenza della Corte Ue è epocale. Non è stato dato il via libera al progetto della Superlega (quello proposto nel 2021 per intenderci) ma è stato liberalizzato il mercato calcistico europeo: d’ora in poi si potranno promuovere nuovi format senza ok di Fifa e Uefa”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Intanto la #UEFA continua a farsi commentare da profili fake x mandare in tendenza la loro ragione…

Tranquilli lo abbiamo capito che ormai siete morti, non vi rende migliori fare così… il vostro rodimento di cu.lo è la nostra goduria #Superlega pic.twitter.com/pp2PNGb6u7 — Vincent Mistyco (@MistycoVincent) December 22, 2023