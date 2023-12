Gruppo arabo interessato al Milan: Maldini presidente

Il Milan prosegue il suo periodo di grande cambiamento. Intanto arriva una clamorosa indiscrezione riguardo un eventuale ritorno di Paolo Maldini

Il Milan è pronto a scendere nuovamente in campo stasera contro la Salernitana per provare ad incrementare il bottino di punti di un campionato piuttosto altalenante. Servirà continuità alla compagine di Pioli che negli ultimi mesi ha vissuto momenti di grande cambiamento.

Dal punto di vista strettamente societario il più grande dello scorso anno è stato certamente l’addio di Paolo Maldini, che ha chiuso il proprio incarico in rossonero da dirigente lo scorso giugno, non senza polemiche e strascichi nei mesi successivi.

A proposito della figura dell’ex capitano meneghino arrivano importanti novità da parte del giornalista Andrea Longoni di ‘QSVS’ che ha parlato di un possibile ritorno, seppur in un’altra veste.

Maldini vuole ‘riprendersi’ il Milan: la situazione

Paolo Maldini, secondo il collega, vorrebbe riprendersi il Milan e farlo come presidente. Un annuncio arrivato sul suo profilo ‘X’ in cui evidenzia: “Maldini vuole riprendersi il Milan e diventarne Presidente grazie a un gruppo arabo interessato al Club. Lo scorso weekend lunga riunione a Milano con anche Leonardo”.

Longoni ha quindi evidenziato come lo stesso brasiliano abbia un ruolo importante oggi e potrebbe averlo anche in futuro come dirigente. In un secondo tweet il giornalista ha poi concluso: “Ovviamente andrà convinto Cardinale con offerta irrinunciabile: tutto dipenderà da questo. Grande determinazione e volontà di non aspettare troppo tempo. Se l’affare andasse in porto, tornerebbe anche Massara“.