Lautaro Martinez, infortunio col Bologna: le ultime verso il Lecce e oltre

Serata amara per l’Inter che contro il Bologna in un colpo solo saluta la Coppa Italia e registra qualche problemino fisico per Lautaro Martinez. La situazione

Sono bastati 4 minuti ed i gol di Beukema e Ndoye al Bologna per espugnare San Siro a margine di un tempo supplementare folle contro l’Inter. I campioni uscenti salutano quindi con largo anticipo la Coppa Italia, incassando la prima autentica delusione di una stagione fin qui quasi impeccabile.

Eppure la squadra di Inzaghi aveva avuto la ghiotta occasione di sbloccarla già durante i regolamentari con un calcio di rigore fallito da Lautaro Martinez, che si è fatto ipnotizzare da Ravaglia. Al danno si è quindi unita anche la beffa con lo stesso argentino che ha lasciato il campo per un problema fisico al 99′, nel corso del primo tempo supplementare.

Capo chino e volto coperto in panchina per Lautaro, che tiene quindi in apprensione l’ambiente nerazzurro, a dispetto delle parole di ieri di Inzaghi in conferenza stampa: “Lautaro ha un affaticamento muscolare, sembra abbastanza sotto controllo da quello che mi hanno detto i medici. Sabato si gioca nuovamente, vedremo come starà nelle prossime ore. Cercheremo di recuperare Sanchez e poi valuteremo le condizioni di Lautaro”.

Inter, Lautaro Martinez ko: le ultime

Una situazione complessivamente sotto controllo e non particolarmente preoccupante quella di Lautaro, come confermato dallo stesso Simone Inzaghi.

Oggi lo valuteranno ad Appiano in vista del Lecce, prossima gara di campionato, ma nel complesso resta un cauto ottimismo. Anche il Dottor Volpi conferma. Non sono peraltro previsti esami strumentali, a dispetto del fatto che il giocatore abbia lasciato lo San Siro zoppicando. La situazione resta quindi sotto controllo ed andranno fatte le dovute valutazioni.