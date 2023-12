Juve, Dusan Vlahovic meglio di Joshua Zirkzee: lo dicono i numeri

La Juventus lavora in vista della frizzante trasferta di Frosinone. Tanti i temi che si intrecciano con la società ciociara. E la settimana dedicata alla Coppa Italia non ha fatto altro che portare nuovi argomenti

Da una parte il Frosinone champagne a Napoli, dall’altra il bel Bologna a Milano che ha superato l’Inter. Protagonista assoluto Joshua Zirkzee, l’uomo del momento che piace a tutti, anche alla Juve.

Il Bologna di Thiago Motta continua a stupire. O forse sarebbe il caso di cominciare a dire che si conferma sempre più. Trascinato da un super Joshua Zirkzee, vero e proprio ‘olandese volante’ che sta impressionando tutto il calcio italiano. Ieri sera, entrato nel finale, determina la gara con due assist che racchiudono tutta l’essenza di un giocatore che sembra avere ben pochi punti deboli.

Dapprima, un tacco volante d’istinto e coordinazione al 112′ che mette Sam Beukema nelle condizioni di battere a rete. Poi, come se non bastasse, un pezzo d’antologia assoluto: dribbling con tunnel su Francesco Acerbi e palla in verticale per Dan Ndoye, che con lo scavetto firma la vittoria felsinea. Colpi di calcio vero, c’è poco altro da dire. Il ‘9’ del Bologna, che la società ha promosso a titolare dopo la partenza di Marko Arnautovic, piace davvero a tutti. E pare in rampa di lancio, come Dusan Vlahovic nel 2021 nella prima metà di stagione alla Fiorentina, prima del passaggio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, per l’attacco piace Joshua Zirkzee del Bologna: il paragone con Dusan Vlahovic

Un anno di differenza tra l’attaccante della Juve, Vlahovic, e quello del Bologna Zirkzee. I due ‘9’ vivono momenti diametralmente opposti. Il mondo del serbo è cambiato da quando è passato da Firenze a Torino.

Dusan Vlahovic non sta attraversando un ottimo periodo. Nel corso dell’allenamento di lunedì, aperto ai media e ai tifosi, l’atteggiamento era quello giusto. Ma servono risposte sul campo e, sopratutto, i gol. Passi l’errore di Monza dal dischetto, passi aver lasciato il penalty di Genova a Chiesa… adesso però Vlahovic deve tornare a firmare il tabellino Serve a lui, serve alla Juventus.

Il mondo di Dusan è cambiato a inizio 2022, col passaggio alla Juventus per 70 milioni di euro nel mercato di gennaio. Nella prima parte della stagione 21/22, in maglia Viola, un rendimento sensazionale. Anche meglio dello strepitoso Zirkzee. Nei suoi ultimi mesi con la Fiorentina, da agosto a dicembre – si prende in considerazione fino al periodo natalizio per un paragone redditizio con l’attaccante del Bologna – Vlahovic aveva messo la palla in rete, in campionato, per 16 volte. E aveva servito assistenza in tre occasioni. Prima di andare alla Juve, aveva arrotondato lo score con un gol e un assist ulteriori. Nello stesso periodo di tempo, Joshua Zirkzee è andato in rete in sette occasioni, fornendo due assist.

I giocatori sono diversi, il serbo più finalizzatore, l’olandese anche rifinitore. Piace alla Juve per le proprie qualità di raccordo e tecniche, oltre che realizzative. Ha una clausola di 40 milioni, col Bayern Monaco che ha diritto al 40% sulla rivendita. Il Bologna non vorrebbe cederlo a gennaio, ma la ‘Signora’ osserva. In caso di proposta per il serbo e di cessione – ad oggi non pervenuta – il nome di Zirkzee è uno di quelli in cima alla lista per essere il futuro ‘9’ della Juve. Destini incrociati, che passeranno anche dall’esito del dialogo tra la Società e Vlahovic per quanto riguarda la questione legata al rinnovo.