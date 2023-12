Torino, Cairo spaventa i tifosi: Juric potrebbe perderli

Cairo spaventa i tifosi del Torino: le parole del presidente dei granata sui rinnovi dei calciatori più importanti della squadra di Juric.

Urbano Cairo dopo la vittoria di misura del Torino tra le mura amiche contro l’Empoli ha avuto modo di parlare del futuro di alcuni dei suoi calciatori più importanti sui quali Juric ha formato il gruppo di quest’anno. Il presidente dei granata ha avuto modo di fare chiarezza su alcune situazioni in bilico, soprattutto per quanto concerne il discorso rinnovi di contratto.

Il gol di Duvan Zapata, infatti, ha permesso alla compagine piemontese di portare a casa tre punti fondamentali per la classifica, che ora li vede al nono posto ed in piena corsa per un posto nella prossima Europa League. Una vittoria importante, ma che allo stesso tempo pone qualche punto interrogativo per il futuro, sebbene il presidente in tal senso abbia voluto comunque tranquillizzare tutti i tifosi spiegando esattamente come stanno le cose, senza troppi giri di parole.

Calciomercato Torino, Cairo su Linetty, Vojvoda e Zima

Dopo la gara contro l’Empoli il presidente Cairo ha parlato di Linetty dicendo che il rinnovo suo contratto, che scadrà a fine stagione, di fatto è poco più che una semplice formalità dal momento che esiste un’opzione per il suo prolungamento per un’ulteriore annata alle stesse condizioni.

Questa clausola esiste non solo per il centrocampista, ma anche per Vojvoda e Zima, altri due punti fermi all’interno della rosa dei granata. Per questo motivo, dunque, il capitolo rinnovi non è la priorità assoluta della società dal momento che il tempo è dalla loro parte. Insomma, la sensazione è che Vagnati possa avere più tempo per trattare con il procuratore del ragazzo riguardo al suo futuro senza la paura di perderlo a parametro zero quest’estate.