Probabili formazioni Milan-Monza: Pioli cambia, out Musah e Calabria

Le formazioni di Milan-Monza, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte di Pioli e Palladino

Niente da fare Yunus Musah. Il centrocampista americano si ferma per un guaio muscolare. Nulla di grave, ma a centrocampo c’è abbondanza e Stefano Pioli non ha alcuna intenzione di rischiare lunghi stop.

In mediana così, per la partita contro il Monza, valevole per la sedicesima giornata di Serie A, insieme a Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, ci sarà uno tra Ismaël Bennacer e Tommaso Pobega, con quest’ultimo favorito. In difesa si cambia ancora per via della squalifica di Davide Calabria. Non si toccano Florenzi, Tomori e Theo Hernandez: per la quarta maglia, davanti a Mike Maignan, è pronto a rientrare Simon Kjaer, ma non è da escludere un impiego del giovane Simic. In avanti vanno verso la conferma Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafa Leao, anche se alle loro spalle scalpitano Chukwueze, Okafor e Jovic, che tanto bene hanno fatto contro il Newcastle.

Per quanto riguarda il Monza, Palladino si affiderà chiaramente a Di Gregorio tra i pali, con una difesa a tre formata da Pereira, D’Ambrosio e Carboni. L’attacco, invece, sarà guidato dall’ex Lorenzo Colombo, con Colpani e Mota alle spalle. Le chiavi del centrocampo, invece, saranno affidatie a Pessina, con Gagliardini al suo fianco.

Le formazioni di Milan-Monza

Ecco le formazioni di Milan-Monza:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Pobega, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pereira, D’Ambrosio, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Serie A, Milan-Monza: dove vederla in tv

Atalanta-Milan, che andrà in scena domenica 17 dicembre, alle ore 12.30, allo stadio San Siro, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in tv su Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Il calendario di Milan e Monza

L’anno della squadrai di Pioli si chiuderà con la trasferta a Salerno, in programma venerdì alle 20.45, e con Milan-Sassuolo, sabato 30 dicembre alle 18.00. Il 2023 degli uomini di Palladino, invece, andrà in archivio con la sfida alla Fiorentina, venerdì alle 20.45, e con Napoli-Monza, il 29, alle 18.30,