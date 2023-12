PAGELLE E TABELLINO MILAN-MONZA 3-0| Reijnders illumina, gioia Simic

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Monza, match valevole per la sedicesima giornata del massimo campionato italiano

Vince in scioltezza il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri battono il Monza con un netto 3 a 0, ma devono fare i conti con altri due infortuni.

Parte forte il Milan che la sblocca subito al quarto minuto con Tijjani Reijnders. Incursione pregevole dell’olandese, che salta gli avversari come birilli e trafigge Di Gregorio. Prima dello scadere del primo tempo, il Diavolo trova il raddoppio con Jan-Carlo Simic, subentrato al posto dell’infortunato Pobega. Nel secondo tempo arriva anche la rete di Okafor a chiudere i conti.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

Florenzi 6

Kjaer 7 – Dal 67′ Bartesaghi 6

Tomori 6

Hernandez 7

Loftus-Cheek 6,5 – Dal 66′ Bennacer 6,5

TOP – Reijnders 7,5 – Non è certo facile scegliere il migliore in campo, in un match giocato ad alto livello dai rossoneri, ma l’olandese oggi ha una marcia in più rispetto ai compagni. Il gol è davvero fantastico e poi è protagonista anche della rete di Okafor, scucchiaiando un pallone perfetto per Giroud. A centrocampo è il solito metronomo da cui iniziano gran parte delle azioni del Milan.

Pobega 6 – Dal 23′ Simic 7,5

Pulisic 6,5

FLOP Giroud 6 – Dopo un 3 a 0 e un match dominato non ci sono insufficienze tra i rossoneri. Il francese gioca un ottimo primo tempo, ma nella ripresa finisce la benzina, sprecando un paio di occasioni che un attaccante come lui di solito non fallisce. Riesce comunque a metterci lo zampino, con un assist per la rete di Okafor.

Leao 6,5 – Dal 66′ Okafor 7 – Dall’80’ Chukwueze s.v.

All.: Pioli 7

MONZA

Di Gregorio 7

D’Ambrosio 5

Caldirola 5

Carboni 5,5

Pereira 5

Gagliardini 4

Pessina 5 – Dal 63′ Akpa Akpro 5,5

Kyriakopoulos 5,5 – Dal 54′ Ciurria 5,5

Colpani 6 – Dal 63′ Carboni V.

Mota 5,5

Colombo 5 – Dal 54′ Maric 5,5

All.: Palladino 5

TABELLINO

MILAN-MONZA 3-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Bennacer, Krunić, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni A.; Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Carboni F., Cittadini, Donati; Akpa-Akpro, Bondo, Carboni V., Ciurria, Machin, Vignato; Marić. All.: Palladino.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

GOL: 4′ Reijnders (M), 41′ Simic (M), 76′ Okafor (M)

AMMONITI: Reijnders (M), Carboni (Mo)