PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-ROMA 2-0: Renato Sanches flop, Motta da applausi

Pagelle e tabellino di Bologna-Roma, match valido per la 16esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

BOLOGNA

Ravaglia 6

Posch 6

Beukema 6. Dal 57′ Lucumì 6

Calafiori 6,5

Kristiansen 6. Dal 75′ Lykogiannis sv

Moro 7. Dal 75′ Aebischer sv

Freuler 6,5

TOP Ndoye 7: il gol sì, o meglio l’autogol procurato. Ma è tutto quello che fa nel resto della partita che fa il voto. Fisico, velocità, tecnica, buona intelligenza tattica nella scelta degli spazi. La voglia che ci mette. Gli manca solo il gol, che non è comunque un dettaglio.

Ferguson 6

Saelemaekers 6,5

Zirkzee 6,5

Allenatore: TOP Thiago Motta 7: se da una parte si raddoppiano i ‘cattivi’, da questa succede il contrario. Sesta partita consecutiva vinta in casa, quarto posto solitario in campionato sopra il Napoli a -4 dal Milan terzo. Subisce pochissimo e invece attacca con convinzione e determinazione, aggredisce con puntualità. Il Bologna è unito, forte. Chapeau!

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 5,5. Dall’82’ Celik sv

Llorente 5,5. Dal 64′ Azmoun 5,5

Ndicka 5

Kristensen 5

Cristante 5

FLOP Paredes 4,5: trovare un ‘top’ stasera è complicato, per cui sembra più il caso di raddoppiare l’altro estremo. L’argentino è fuori tempo costantemente, in ritardo, trova pochissime volte il pallone. È nervoso, falloso. Un disastro, non l’unico, ma uno dei più fragorosi.

Pellegrini 5. Dall’82’ Pisilli sv

Spinazzola 4,5. FLOP Dal 46′ Renato Sanches 4: Pov: sei Tiago Pinto e il tuo uomo, quello per cui in estate ti sei esposto pubblicamente dicendo che era un tuo pupillo, dopo tre mesi di nulla entra nel secondo tempo e viene tolto diciannove minuti più tardi. Rientra in panchina e nessuno lo degna di uno sguardo, da Mourinho ai compagni. E lui contraccambia, nascondendosi nell’ultima fila della panchina. Serve altro? Sde-Renato Sanches. Dal 64′ Bove 5,5

El Shaarawy 5

Belotti 5

Allenatore: Mourinho 5

Arbitro: Guida 5,5

Il tabellino di Bologna-Roma

Marcatori: 38′ Moro (B), 48′ aut. Kristensen (R)

Ammoniti: Saelemaekers (B), Llorente (R), Beukema (B), Pellegrini (R), Ferguson (B), Paredes (R), Freuler (B), Bove (R)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema (57′ Lucumì), Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Lykogiannis, Corazza, De Silvestri, Lucumi, El Azzouzi, Fabbian, Aebisher, Urbanski, Van Hooijdonk.

Allenatore: Thiago Motta.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente (64′ Azmoun), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola (46′ Renato Sanches, 64′ Bove); El Shaarawy, Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Renato Sanches, Pagano, Joao Costa, Cherubini, Azmoun, Pisilli.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Guida (Torre Annunziata). Assistenti: Alassio e Melli. IV uomo: Sozza. Var: Chiffi.

Avar: Longo.