Giuntoli cala il poker: a gennaio lascia la Juventus ma resta in Serie A

Molto probabile l’addio a gennaio del difensore della Juventus. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A

La Juventus si prepara a dei cambiamenti per la prossima sessione di calciomercato. Un difensore bianconero, infatti, è destinato a lasciare Torino, ma potrebbe non abbandonare la Serie A. Un club italiano monitora la situazione.

La Juventus sta proseguendo la rincorsa all’Inter per il primo posto della Serie A. Per il momento i bianconeri stanno mantenendo la scia dei nerazzurri, ma Massimiliano Allegri si prepara per un eventuale sorpasso. Il punto di forza della Vecchia Signora questa stagione è stata la fase difensiva, nonostante il lungo infortunio del capitano Danilo. A gennaio, però, il pacchetto arretrato della rosa potrebbe subire variazioni inaspettate.

Il centrale Dean Huijsen, infatti, potrebbe lasciare Torino già a gennaio, con la speranza di trovare più minutaggio. Il giovane olandese è l’ennesimo prodotto della Juventus Next Gen, che ormai da tempo è aggregato alla prima squadra e, addirittura, ha già trovato l’esordio tra i grandi nella vittoria contro il Milan. Il classe 2005 ha già mostrato delle ottime qualità, che potrebbero far utile a molte altre squadre italiane e non solo.

Il Frosinone nel futuro di Huijsen: i dettagli dell’operazione

La Juventus non può offrire a Dean Huijsen tutta la gavetta che serve ad un giocatore della sua età. Per questo motivo, l’olandese è libero di cercarsi una sistemazione provvisoria per concludere il campionato e Frosinone potrebbe essere la giusta occasione.

Il Frosinone è in completa emergenza nel reparto difensivo della rosa. Il recente infortunio di Riccardo Marchizza, unito alle problematiche fisiche di Ilario Monterisi, ha lasciato un vuoto in difesa che dovrà essere colmato a gennaio. L’ottimo rapporto con la Juventus, che ha già portato a Frosinone Kaio Jorge, Matias Soule e Enzo Barrenechea, potrebbe aprire le porte anche all’arrivo di Dean Huijsen. Così facendo, la squadra di Eusebio Di Francesco avrebbe un’ottima nuova alternativa in difesa e l’olandese potrebbe avere l’occasione di fare esperienza.