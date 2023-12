Genoa-Juve non è ancora finita: “Massa squalificato e partita da rigiocare”

Ieri sera la giornata di Serie A si è aperta con Genoa-Juventus. Mirino sull’operato di Massa, molto criticato sui social

La Juventus si è fermata a Marassi sull’1-1 contro il Genoa con Gudmundsson che ha pareggiato il calcio di rigore di Federico Chiesa.

Brusca frenata imprevista quindi per la truppa di Allegri nella corsa scudetto, con l’Inter ha quindi una chance importante per provare ad allungare in classifica. Una gara, quella contro il Genoa, che ha lasciato strascichi anche in termini di polemiche arbitrali con Massa finito nuovamente nel mirino della critica dopo la partita non brillantissima messa in campo a Napoli un paio di settimane fa nel big match con l’Inter.

Genoa-Juve, Massa nel mirino dei tifosi: “Partita da rigiocare”

Il mani in area di rigore di Bani e la brutta entrata di Malinovskyi su Yildiz valutata solo da giallo rappresentano i capi d’accusa principali nei confronti di Massa, bersagliato sui social.

Su ‘X’ i tifosi si sono letteralmente scatenati nei confronti dell’operato del direttore di gara, tra chi chiede addirittura la radiazione e chi di rigiocare la partita.

Ecco alcuni messaggi su Twitter:

Massa Deve essere radiato.. ha dimostrato di essere o tifoso o incapace — 🇮🇹𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍 ⭐⭐⭐ (@BySkilla) December 16, 2023

Massa andrebbe radiato, lo diciamo da anni a Napoli, oltre il casino che ha fatto con Napoli Inter , ieri sera c’era un rosso per malinosky e un rigore per la Juve per fallo di mano non visto né da lui né dal VAR…..sempre peggio questa serie A — paol7926 (@paolo_gram) December 16, 2023

Massa andrebbe radiato. Tifoseria del Genoa penosa, provinciale. Dovevano finire in 10 sono stati per tutta la partita in 12 #GenoaJuve #GenoaJuventus #RadiateMassa — Ale B (@Alessan37024000) December 15, 2023

Squalifica per Massa e partita da rigiocare!!! — tonino 2707 (@2707Tonino) December 20, 2021

C’è inoltre anche chi fa ironia e propone di rigiocarla partendo dall’1-0 per la Juve e tira fuori anche il Milan: