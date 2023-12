Un talento per la nuova Juventus: osservato speciale in Serie A

La Juventus di Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri, per il futuro, avrebbe messo gli occhi su Gudmundsson, fantasista del Genoa di Gilardino: le ultimissime notizie sul calciomercato di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, stasera a Marassi, sarà ospite del Genoa di Alberto Gilardino in occasione della 16esima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri, al momento al secondo posto in classifica, cercano di tornare in vetta in attesa dell’Inter sfidando il Grifone in una sfida storicamente sempre molto tosta per la Vecchia Signora, soprattutto in uno stadio complicato per qualsiasi squadra.

La squadra genovese, tornata nella massima serie dopo un anno di purgatorio, sta facendo bene in questo inizio di stagione ed è pronta a mietere un altro scalpo eccellente contro la Juventus di Allegri che, però, soprattutto in trasferta sta mostrando una solidità incredibile abbinata ad un cinismo unico. Manca sì un po’ di fantasia, ma per questo c’è il calciomercato. La Juventus del futuro che sta creando Cristiano Giuntoli potrebbe più lasciare spazio all’estro e, in quest’ottica, attenzione proprio ad un talento del Genoa che si sta confermando ad altissimi livelli in questo campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Albert Gudmundsson, stellina della squadra allenata da Gilardino.

La Juventus mette gli occhi su Gudmundsson: fantasia per la Vecchia Signora

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un possibile interesse dei bianconeri proprio per Gudmundsson che, in questa stagione, è il vero e proprio trascinatore del Genoa che sta viaggiando a ritmi che garantiscono tranquillità senza entrare nelle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. Il fantasista del Grifone, che ha ormai raggiunto una valutazione di circa 15 milioni di euro, potrebbe essere il nome giusto che andrebbe ad agire e svariare dietro il fronte offensivo della Juventus mettendo tutto il suo talento ed estro a disposizione della squadra.

Resta da capire quello che sarà il futuro della guida tecnica della Vecchia Signora con Allegri che a fine anno potrebbe salutare e con le incognite su chi sarà l’allenatore del futuro in bianconero e se vorrà nelle sue rotazioni un giocatore come Gudmundsson.