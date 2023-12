Juve, Marelli non ha dubbi: “L’arbitro ha fatto due errori gravi”

Le parole dell’opinionista di Dazn sugli episodi dubbi avvenuti durante la sfida tra Genoa e Juventus

I bianconeri frenano a Genova. La formazione di Massimiliano Allegri viene fermata sul pari: dopo l’iniziale vantaggio di Federico Chiesa dal dischetto, è arrivata la rete del pareggio di Gudmundsson.

La Juventus tuttavia, come sottolineato dall’esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli, ha più di qualcosa da recriminare. Al minuto 53′ infatti il difensore del Genoa Mattia Bani ha colpito la palla con il braccio, deviando il cross diretto nel cuore dell’area di rigore. Dopo un breve consulto con la sala Var il direttore di gara Davide Massa non è stato richiamato e ha fatto proseguire normalmente la partita. Nel post partita ha commentato così Marelli: “E’ un errore di Var più che di campo. Il tocco di Bani è evidente, il braccio è largo sin dall’inizio e lui non fa nulla per toglierlo. Dal mio punto di vista il rigore è netto, la Sala Var ha sbagliato a non richiamare Massa“. L’altro episodio, meno influente, è avvenuto sul finire della sfida, quando Ruslan Malinovsky è intervenuto in ritardo su Yildiz, entrando con il piede a martello sul giovane attaccante turco. L’arbitro ha ritenuto l’intervento non pericoloso, optando per un semplice cartellino giallo; anche qui Luca Marelli la pensa diversamente: “Anche in questo caso dal mio punto di vista l’errore è del Var, l’entrata di Malinovsky è in ritardo e pericolosa, mi aspettavo che il Var intervenisse per cambiare il colore del cartellino”