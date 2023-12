Inter, esonero senza Scudetto: la decisione su Inzaghi

Per l’Inter di Simone Inzaghi è fondamentale raggiungere l’obiettivo dello scudetto, ecco cosa accadrà senza la vittoria

Dopo aver mandato in archivio la fase a gironi di Champions League, l’Inter si rituffa nel campionato. Appuntamento non banale nel weekend, con la sfida all’Olimpico contro la Lazio, un incontro con il suo passato per Simone Inzaghi, che nei due precedenti lo ha tra l’altro visto soccombere (entrambe le volte per 3-1).

C’è una tendenza da interrompere, per mantenere l’andatura in vetta alla classifica respingendo gli assalti della Juventus e soprattutto per dare un senso al turnover effettuato in Europa, in una gara, quella con la Real Sociedad, che sarebbe stato fondamentale vincere per conquistare la vetta del girone ed evitarsi un sorteggio complicatissimo. Appare evidente, a questo punto, che l’obiettivo primario dei nerazzurri è il campionato, dopo un secondo e un terzo posto nelle ultime due stagioni. Per Simone Inzaghi si tratterebbe del primo scudetto da allenatore, un all in che però potrebbe anche incidere sul suo futuro.

Inter, decisione sul filo di lana sul futuro di Inzaghi

Il contratto del tecnico con l’Inter scadrà nel 2025 e i risultati di questa stagione saranno determinanti, verosimilmente, per capire se potrà esserci un futuro insieme oppure no.

Posizione che dunque potrebbe essere quanto mai in discussione, se lo scudetto della seconda stella non dovesse essere raggiunto. La redazione di Calciomercato.it ha chiesto, sul proprio canale Telegram, ai propri followers che cosa dovrebbe fare il presidente Steven Zhang in quel caso. Verdetto sul filo di lana, con il 54% dei votanti che si è espresso per la conferma anche in assenza dello scudetto.