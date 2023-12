DIRETTA Europa League, Roma-Sheriff | Le formazioni ufficiali – LIVE

Ultimo, e decisivo, impegno della fase a gironi dell’Europa League per la Roma che ospita lo Sheriff Tiraspol

Primo impegno di giornata per le italiane impegnate in Europa League questo giovedì: scende in campo la Roma nell’ultima, e decisiva, sfida della fase a gironi sfidando lo Sheriff.

I giallorossi, guidati in panchina da José Mourinho, si presentano a questa importante sfida dopo il pareggio casalingo ottenuto contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, partita condita da espulsioni e polemiche. Per evitare il playoff, i capitolini hanno un solo risultato a loro disposizione: la vittoria, in attesa del risultato dell’altra sfida del gruppo G tra lo Slavia Praga capolista e il Servette. Gli avversari moldavi dell’allenatore Roman Pilipchuk arrivano a questo appuntamento da ultimi in graduatoria, mentre in campionato sono saldamente in vetta, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro il Balti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SHERIFF

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho

SHERIFF (4-4-2): Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga; Ngom Mbekeli, Talal, Badolo, Fernandes; Ankeye, Ricardinho. All. Pilipchuk

ARBITRO: Jerome Brisard (Francia)

CLASSIFICA GRUPPO G: Slavia Praga 12 punti; Roma 10; Servette 5; Sheriff 1