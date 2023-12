Convocati Juve per il Genoa: Allegri perde l’attaccante, c’è un rientro

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per il Genoa. Bianconeri in campo domani sera, ecco la lista di Allegri

È già vigilia per la Juventus, impegnata per il terzo venerdì consecutivo nell’anticipo di Serie A. Sul campo del Genoa riprenderà la corsa a distanza con l’Inter di Inzaghi.

Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, i bianconeri perdono Moise Kean per il mese di dicembre. L’attaccante ne avrà per circa 3-4 settimane e tornerà direttamente nel 2024. È al rientro, invece, Timothy Weah. Gli altri assenti sono i lungodegenti Fagioli, Pogba e De Sciglio. Ecco la lista dei convocati diramata dalla Juventus.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling-Junior