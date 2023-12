Alex Sandro non rinnova con la Juve: è in trattativa con l’altra Inter. L’indiscrezione e tutti i dettagli sul brasiliano

Il calciomercato non si è mai fermato in casa Juve. Dopo la sessione estiva e le tante operazioni in uscita, infatti, Giuntoli e la dirigenza negli ultimi mesi hanno portato a termine diversi rinnovi.

“Quale sarà il prossimo? Stiamo parlando un po’ con tutti, vogliamo dare continuità a questo gruppo. Nessuno in particolare, ma siamo fiduciosi che possano continuare con noi nel futuro”, ha recentemente dichiarato il dirigente bianconero. Sul tavolo del club ci sono nomi pesanti, da Bremer a Chiesa e Vlahovic. Un big in scadenza a giugno, invece, va verso l’addio. Si tratta di Alex Sandro, il cui contratto scadrà nel 2024: stavolta non sono previste sorprese, il senatore bianconero dovrebbe salutare a fine stagione.

Calciomercato Juve, l’Internacional di Porto Alegre su Alex Sandro: i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, l’Internacional di Porto Alegre starebbe già pensando ad Alex Sandro.

Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e per il momento non sono nemmeno in programma incontri per il rinnovo con la Juve. Per il 32enne potrebbe così profilarsi un ritorno in patria, se non dovessero arrivare chiamate importanti in Europa. Alex Sandro potrebbe essere uno dei prossimi bianconeri a salutare.