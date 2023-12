“242 milioni dal suo arrivo”: bufera su Allegri, l’attacco frontale

Bufera su Allegri dopo la conferenza stampa odierna. L’attacco frontale: “Il più pagato della Serie A, 242 milioni dal suo arrivo”

È vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri apriranno di nuovo il turno di Serie A con l’anticipo del venerdì sera: sfida al Genoa di Gilardino per tornare momentaneamente in vetta.

Prosegue la corsa a distanza con l’Inter, anche se Allegri non vuole sentir parlare di Scudetto. In conferenza stampa, il tecnico bianconero ha parlato così: “L’Inter è favorita, sono stati costruiti per vincere il campionato. Lo hanno detto loro, lo ha confermato il presidente Zhang alla cena di Natale. Noi abbiamo un percorso diverso”.

“Ci sono giocatori che stanno facendo bene e di cui sono contento, ma dobbiamo ancora migliorare. Serve fare un passettino alla volta, il campionato è un percorso, serve equilibrio, serenità e capacità di gestire i momenti difficili”, ha concluso Allegri, spostando tutta la pressione sulla squadra di Inzaghi.

Juventus, Pistocchi contro Allegri: la frecciata al tecnico bianconero

Le dichiarazioni di Allegri non hanno affatto convinto Maurizio Pistocchi. Il giornalista ha commentato su Twitter le parole dell’allenatore riguardanti la corsa Scudetto e l’obiettivo stagionale della sua Juventus.

“L’allenatore più pagato della Serie A, della squadra con il monte-ingaggi più elevato, dopo aver speso dal suo arrivo 242 milioni sul calciomercato: “Sappiamo che l’Inter è la favorita per il campionato, è stata costruita per vincere”. Invece la Juventus per cosa è stata costruita? #Allegrentus”, ha tuonato Pistocchi.