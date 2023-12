“Via Pioli”: Newcastle-Milan, l’esonero arriva all’intervallo

Milan sotto a Newcastle e con un piede e mezzo fuori dalla Champions: Pioli nel mirino, questa volta l’esonero non è una chimera

Il gol di Joelinton è una mazzata alle residue speranze del Milan di passare il turno di Champions. Il Newcastle è in vantaggio al St. James’ Park e per i rossoneri, restando così le cose, non ci sarebbe neanche la consolazione dell’Europa League.

Lo scenario peggiore per la formazione di Pioli che ha quarantacinque minuti per provare quantomeno a riprendersi il terzo posto nel girone, visto che la qualificazione agli ottavi di Champions dipende anche dal risultato di Borussia-Psg. Impresa non semplice visto la prestazione fornita dal Milan nel primo tempo.

La formazione di Pioli è stata sempre sulla difensiva, concedendo campo ai Magpies e faticando non poco a contenere le folate degli avanti della squadra di Howe. Un atteggiamento che ha scatenato subito i tifosi che hanno già dato la loro sentenza: Pioli è da esonerare.

Newcastle-Milan, i tifosi esonerano Pioli

Se la società aspetterà la fine della gara e poi una giusta riflessione per decidere cosa fare dal punto di vista tecnico, con la possibilità che l’eventuale sconfitta contro il Newcastle segni la fine dell’era Pioli, i tifosi sui social non hanno alcun dubbio: per il tecnico il tempo è finito.

La pensano in molti così e lo scrivono su X in maniera molto chiara: “Pioli se si sbriga fa in tempo per la cena di Natale dell’Inter, almeno un panettone lo mangia” scrive un utente. “Spero che Ibrahimovic impacchetti Pioli e lo spedisca più lontano” l’augurio di un altro tifoso, mentre c’è chi sentenzia: “Ormai siamo fuori, ora mandate via Pioli”.

Ecco alcuni tweet:

15 min e il Milan non ha fatto mezza azione … Pioli se si sbriga fa in tempo per la cena di Natale dell’Inter almeno un panettone lo mangia … #NewcastleMilan — PinkWord🫶🏻 (@PinkWord22) December 13, 2023

20 minuti di nulla totale. Quest’anno Pioli si sta veramente superando. — Boa Boa Teng Teng 🙏⏳ (@ilrossonero94) December 13, 2023

@pioli torna a casa pelatooooo viaaaaaaaa lasciaci in pace — PIOLO.FIGLIO.DI.TROIO (@FinalRossonero) December 13, 2023

Sono un tifoso semplice. Pretendo una presentazione dignitosa che porti alla vittoria Spero di passare il turno in UCL, PSG permettendo E spero che Ibra alla prima occasione che ha di andare a Milanello, ci vada con uno scatolone vuoto, impacchetti Pioli e lo spedisca lontano pic.twitter.com/a7uRL5rkcY — Alex Dumitrescu ❤️🖤 (@AlexD_1899) December 13, 2023

il fatto che Pioli non riesca a farsi sentire dai giocatori è la peggior notizia per quelli del newcastle — Περσεφόνη (@ansiogenaaf) December 13, 2023