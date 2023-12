Verso Genoa-Juve, i tifosi incontrano Danilo al JTC: “Grande Capitano!” | VIDEO CMIT

La Juventus è al lavoro per la trasferta di Genova, contro il Genoa di Alberto Gilardino. La formazione guidata da Massimiliano Allegri si è allenata questa mattina. L’allenatore parlerà alla stampa per la consueta conferenza della vigilia domani alle ore 12:00.

Nonostante la sessione mattutina, il capitano della formazione bianconera nel pomeriggio era ancora allo Juventus Training Center. Verso le 17:00 il brasiliano è uscito, ad attenderlo alcuni tifosi.

Entusiasmo a Torino per i risultati che sta ottenendo la Juventus di Allegri. Domani è già tempo di vigilia per la ‘Signora’ e nel pomeriggio qualche tifoso era al centro tecnico ‘JTC’ della Continassa, nonostante l’allenamento si fosse tenuto nel corso della mattinata. Per la cronaca, esercitazioni focalizzate sulla manovra avanzata, forse per cercare di risolvere la sterilità offensiva degli attaccanti bianconeri.

Uno degli ultimi, se non l’ultimo a uscire, capitan Danilo. Qualche tifoso impavido a combattere il freddo – oggi non una delle serate più rigide va detto – e il brasiliano che si ferma. Sempre molta disponibilità da parte dell’ex City e Real, che ieri ha salutato Chiellini sui social, affermando di aver capito cosa significhi essere alla Juventus. Parole dimostrate sul campo e fuori, confermate anche questo pomeriggio. Sorrisi, foto, selfie e autografi. Un vero capitano, che ha raccolto alla grande il testimone di Chiellini. I tifosi lo amano: “Grande Capitano!”, si sente dal gruppetto di fan appostati davanti al ‘JTC’. Entusiasmo dunque a Torino, con uno sguardo alla trasferta di Genova contro il Genoa.

Di seguito, il video del capitano bianconero mentre esce dallo ‘Juventus Training Center’ e incontra i tifosi bianconeri.