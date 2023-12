“Non servirà a molto”: prima stoccata a Ibrahimovic

È il giorno del giudizio per il Milan, che stasera affronterà il Newcastle in una sfida che vale un’intera fetta di stagione. Intanto arriva il primo appunto nei confronti del rientrante Ibrahimovic

Questa sera alle 21 il Milan scenderà in campo per affrontare il Newcastle in trasferta in una gara da non fallire. Le residue speranze rossonere di restare agganciati alla Champions e all’Europa in generale passano sia dalla gara contro i Magpies, che dalla sfida tra il Paris Saint Germain e il Borussia Dortmund.

Le chance di passare il turno quindi sono legate a doppio filo ad entrambi i campi, e non sarà di certo semplice, prima di tutto espugnare uno stadio caldo come il St. James’ Park. Pioli dovrà ritrovare la verve perduta da parte della sua squadra per mettere in cascina una vittoria che quanto meno possa garantire l’approdo all’Europa League.

In caso di successo bisognerà quindi attendere anche l’esito della gara tra PSG e Borussia per capire se i rossoneri potranno effettuare anche un sorpasso ai parigini. Intanto il Milan, dopo la trasferta perdente di Bergamo, ha introdotto anche una importante novità in società: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

“Così non servirà a molto”: mirino su Ibrahimovic

Non in campo ma nuova veste per Ibrahimovic, che però è stato già messo nel mirino da un noto giornalista.

Fabio Ravezzani sul suo profilo ‘X’ ha infatti espresso le sue perplessità sull’assenza di Ibra a Newcastle: “Milan e Ibra. Onestamente nessuno ha ben chiaro quali saranno i suoi compiti. Lo scopriremo col tempo. Ma se sta lontano dalla squadra non servirà a molto. Non capisco, per esempio, perché non sia a Newcastle oggi in un giorno fondamentale per il Milan”.

Ravezzani ha quindi posto un punto interrogativo sull’effettivo ruolo di Ibra nel Milan, evidenziando in particolare la mancata presenza, ad ora, a Newcastle.