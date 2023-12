Milan, accoglienza ufficiale a Ibrahimovic: le parole di Furlani

Il Milan si prepara alla sfida decisiva in Champions League contro il Newcastle e intanto Furlani ‘saluta’ così l’arrivo di Ibrahimovic

Quella di stasera contro il Newcastle sarà, per il Milan, la ‘prima’ ufficiale per Ibrahimovic nella nuova dirigenza. Una sfida sicuramente non banale, con il Diavolo appeso a un filo per restare in Europa, obbligato a vincere e potrebbe non bastare. La speranza per tutto l’ambiente è che nel prossimo futuro lo svedese possa dare anche fuori dal campo il contributo fondamentale che aveva dato sul terreno di gioco.

A margine del pranzo tra le dirigenze, intercettato dai giornalisti, l’ad milanista Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni, ‘accogliendo’ così Ibra: “E’ un vincente, sono fortunato ad averlo come compagno. Ci siamo già sentiti, ci porterà tanto”. Sulla gara di stasera: “E’ molto semplice, va affrontata come una finale, bisogna vincerla. Avere un campione come Leao a disposizione ci aiuta molto”. Poche ore e scopriremo il destino in Champions dei rossoneri.