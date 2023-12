DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Lazio | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Ultimo impegno nella fase a gironi della Champions League per la Lazio che vola a Madrid per affrontare l’Atletico

La qualificazione è già stata raggiunta nel turno precedente, adesso tra Atletico Madrid e Lazio resta solo da decidere chi accederà agli ottavi di finale della Champions League da prima in classifica.

I padroni di casa, guidati in panchina dal grande ex Diego Pablo Simeone, arrivano a questo appuntamento da capolista del gruppo E e dopo aver battuto nell’ultimo turno della Liga, dove attualmente occupano il terzo posto in classifica, l’Almeria. Di contro, i biancocelesti dell’allenatore Maurizio Sarri vivono un momento complicato e condito da molte polemiche. Nell’ultima giornata del campionato di Serie A, dove veleggiano al nono posto in classifica e a quattro lunghezze dal quarto posto, sono stati raggiunti sul risultato di 1-1 dal Verona di Marco Baroni. All’andata finì 1-1, decisivo per il pareggio il gol di testa del portiere laziale Ivan Provedel. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-LAZIO

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Witsel, Saul, Lino; Griezmann, Correa. All. Simeone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: Serdar Gozubuyuk (Olanda)

CLASSIFICA GRUPPO E: Atletico Madrid 11 punti; Lazio 10; Feyenoord 6; Celtic 1