Serie A, decisione drastica: ritiro punitivo anticipato

Decisione drastica in Serie A: dopo l’ultima e pesante sconfitta, la società ha deciso di mandare tutti in ritiro. Ecco i dettagli.

È un momento davvero difficile e delicato per l’Udinese di Cioffi. Dopo il cocente ko di San Siro con l’Inter, infatti, sembrerebbe, come riporta Il Messaggero Veneto, che il Patron Pozzo sia davvero infuriato con i friulani.

Al di là della netta sconfitta, infatti, ciò che fa infuriare maggiormente la società sembrerebbe essere la prestazione non all’altezza del blasone e della storia del club. Da qui la decisione drastica: portare tutta la rosa in ritiro anticipato in vista della delicatissima sfida salvezza contro il Sassuolo.

Dopo aver condiviso questa decisione con Balzaretti, nel ruolo del Direttore Tecnico, quest’oggi ci sarà l’inizio di questo vero e proprio ritiro punitivo sulla carta, ma che allo stesso tempo deve essere letto anche sotto un altro punto di vista.

Udinese in ritiro anticipato: la decisione di Pozzo

L’Udinese in ritiro anticipato da oggi per preparare la difficile quanto complicata partita casalinga contro il Sassuolo, che è a caccia di importanti punti salvezza. Se, da una parte, questa decisione da parte della società può essere letta solo e soltanto come qualcosa di punitivo, dall’altra parte potrebbe anche essere visto come un modo per cercare di unire e compattare la squadra dopo le quattro reti subite per mano dell’Inter a San Siro.

Solo e soltanto il tempo potrà dire se la scelta sia stata decisiva in positivo oppure no, ma una cosa è certa: per i friulani è una stagione difficile e, per ora, quasi completamente da dimenticare.

Nemmeno il cambio di allenatore ed il ritorno di Cioffi sembra essere riuscito a dare la svolta decisiva che tutti, tifosi compresi, si aspettavano. Al momento i bianconeri sono al quartultimo posto in classifica, quindi teoricamente salvi, ma a pari punti con l’Empoli, a quota 12. Tre punti con il Sassuolo sarebbero fondamentali per tornare a respirare.