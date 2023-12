DIRETTA Champions League, Napoli-Braga: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Mazzarri e il Braga di Artur Jorge in tempo reale

Il Napoli riceve il Braga a Fuorigrotta in una gara valida per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Champions League. Una sfida che mette in palio il secondo posto dietro il già qualificato Real Madrid che sarà diretta dall’arbitro sloveno Vincic.

Da una parte gli azzurri di Walter Mazzarri, reduci dalle sconfitte in Serie A contro Inter e Juventus che li hanno esclusi dalla corsa scudetto, vogliono tornare a fare risultato. Per accedere agli ottavi di finale, i campioni d’Italia uscenti hanno a disposizione tre risultati: oltre alla vittoria ed al pareggio, può andare bene anche una sconfitta di misura. Dall’altra parte i biancorossi di Artur Jorge, che invece vengono da quattro vittorie nella Liga portoghese che li hanno riportati a 2 punti dalla vetta, sono costretti a vincere con due o più gol di scarto per andare avanti in Champions, mentre con un pareggio sarebbero aritmeticamente in Europa League senza dover dipendere dal risultato dell’Union Berlino. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulle app di Now e di Mediaset Infinity. All’andata i partenopei si imposero con il risultato di 2-1 grazie al gol di Di Lorenzo e all’autorete di Niakate, squalificato oggi, inframezzati dal momentaneo pari di Bruma. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Maradona’ tra Napoli e Braga live in tempo reale.

Probabili Formazioni Napoli-Braga

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Moutinho, Carvalho; Bruma, André Horta, Ricardo Horta; Banza. All. Artur Jorge

CLASSIFICA GRUPPO C: Real Madrid punti 15, Napoli 7, Braga 4, Union Berlino 2.