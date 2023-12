DIRETTA Champions League, Inter-Real Sociedad | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la fase a gironi della Champions League per l’Inter che ospita la Real Sociedad per la conquista del primo posto

Dopo la rotonda vittoria ottenuta nell’ultimo turno del campionato di Serie A contro l’Udinese, 4-0 il risultato finale e primo posto in classifica, l’Inter ospita la Real Sociedad per l’ultimo impegno della fase a gironi della Champions League.

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno conquistato con due turni di anticipo il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea per club, ma resta da decidere se lo farà da prima o seconda del raggruppamento, che comprende anche Red Bull Salisburgo e il fanalino di coda Benfica. E se la vedranno proprio con gli uomini di Imanol Alguacil, attualmente in vetta grazie alla migliore differenza reti. Nell’ultimo turno della Liga, netta vittoria ottenuta sul campo del Villarreal col risultato di 3-0 e quinto posto in classifica consolidato. Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, gol di Brais Mendez e Lautaro Martinez, agli spagnoli basterà pareggiare per restare in vetta alla classifica del gruppo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-REAL SOCIEDAD

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. S. Inzaghi

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Kubo, Zubimendi, Merino; Zakharyan, Sadiq, Oyarzabal. All. Alguacil

CLASSIFICA GRUPPO D: Real Sociedad e Inter 11 punti; Red Bull Salisburgo 4; Benfica 1