Da esubero a titolarissimo: Italiano lo ha rilanciato e adesso vale oro

Un giocatore della Fiorentina in pochissimo tempo è passato da esubero a titolarissimo: Italiano lo ha rilanciato e adesso vale tantissimo.

Soltanto sei mesi fa sembrava essere l’indiziato numero uno per partire, un esubero in piena regola per la Fiorentina. Il destino, poi, ha fatto sì che ad essere ceduto fosse Igor: Martinez Quarta è rimasto e oggi è l’uomo in più di Vincenzo Italiano, che sta puntando si lui accanto a Ranieri o a Milenkovic, alternandosi a loro.

Se dal punto di vista della continuità di prestazioni c’è ancora davvero molto da lavorare, su un punto l’argentino, che avrebbe potuto tornare al River Plate, è migliorato tantissimo: dal punto di vista offensivo.

Le sue scorribande, infatti, stanno facendo impazzire tutte le difese di Serie A, con Italiano e soprattutto la dirigenza che possono essere davvero soddisfatti del lavoro svolto insieme al ragazzo, passando da un giocatore in fase calante e prossimo all’addio a tassello fondamentale per la fisionomia dell’intera squadra.

Fiorentina, la rinascita di Martinez Quarta

La rinascita di Martinez Quarta passa necessariamente dalla sua qualità dal punto di vista offensivo, con il ragazzo che è riuscito ad esaltarsi anche e soprattutto nelle sue scorribande.

I margini di miglioramento, però, per lui sono enormi: quando è stato necessario a causa degli infortuni (vedasi le assenze in contemporanea di Dodo e Kayode), ha dovuto obbligatoriamente ricoprire quella zona del campo, a destra, con risultati discontinui.

Quando, però, Italiano gli da la possibilità di inserirsi, riesce a compiere un vero e proprio salto di qualità. Un lungo ma costante lavoro, iniziato già l’anno scorso quando il suo ruolo era quello di punto di riferimento davanti alla difesa.

Adesso il prezzo del suo cartellino è aumentato notevolmente, un fatto che sicuramente farà piacere alla dirigenza che, all’orizzonte, potrebbe vedere una bella plusvalenza.