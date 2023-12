Allegri si gode Cambiaso: antieroe decisivo che si è preso la ‘Signora’

La Juventus si gode il suo momento di forma e la sua classifica. Ed esente da impegni europei lavora già in vista di venerdì, quando farà visita al Genoa allo stadio ‘Luigi Ferraris’ a Marassi, Genova

La squadra di mister Allegri è a -2 dall’Inter, anche grazie all’ultima vittoria contro il Napoli. Uno dei protagonisti dell’ultima sfida, ma non solo, è Andrea Cambiaso: una delle liete sorprese dell’inizio di stagione bianconero.

E’ una Juventus che fa della forza del gruppo un vero e proprio mantra. Dentro il campo e fuori. Non ci sono più i grandi nomi del passato, ma giocatori che arrivati in bianconero vogliono affermarsi per guadagnarsi appieno la casacca della ‘Signora’. Questo spirito ‘operaio’ come spesso è stato definito, è ben alimentato dal credo tattico.

In campo la Juventus è granitica, forse non bella, probabilmente non eccelsa dal punto di vista tecnico, ma compatta. Due giocatori che incarnano al meglio questa unità d’intenti sono Federico Gatti e Andrea Cambiaso. Sul centrale di Rivoli, si sono sprecate le prime pagine dei giornali, grazie anche al gol contro il Napoli che ha portato i tre punti alla Juve. La sua storia è ormai nota anche all’estero. Ironia della sorte, il gol del difensore di testa è stato propiziato proprio da Cambiaso, terzino, quinto, esterno e ‘tuttocampista’ di Allegri. Un anti-divo, un antieroe che si sta prendendo i cuori dei tifosi bianconeri.

Juventus, Andrea Cambiaso è l’arma in più di Allegri: fascia sinistra, fascia destra e mezzala

In questa Juventus affamata e con voglia di rivalsa, spicca l’impatto del classe 2000 Andrea Cambiaso, un vero e proprio tuttofare per Allegri.

Il suo idolo è Joao Cancelo, la sua fede bianconera. Andrea Cambiaso sta vivendo un sogno alla Juventus e non vuole fermarsi, dopo aver raggiunto anche la convocazione in Nazionale nell’Italia del ct Luciano Spalletti nel corso della pausa di metà novembre. A riprova di una crescita costante. In maglia bianconera, un gol – decisivo all’ultimo secondo contro l’Hellas Verona – e due assist: il primo all’esordio contro l’Udinese per la testa di Adrien Rabiot, il secondo proprio per un altro colpo aereo, di Federico Gatti. Anche in questo caso, l’assistenza si rivela determinante per la vittoria allo Stadium della Juve.

Un ragazzo umile, cresciuto al Genoa e mandato un anno in prestito al Bologna. Arrivato in estate come uno dei due soli volti nuovi della rosa, in silenzio. Negli occhi la felicità cera di chi sa di aver davanti a sé l’occasione della vita. Nelle parole del tecnico Allegri, tanta stima e fiducia verso il lavoro che settimana dopo settimana Cambiaso propone. Il tecnico ne ha parlato benissimo recentemente: “Può essere utile a destra o sinistra, è un giocatore intelligente che sa giocare a calcio“, e poi dopo il cross col Napoli, Allegri ha esclamato: “Ma che palla ha messo?”. Parole di elogio verso un ragazzo che sta bruciando le tappe. Nel corso della prima parte di stagione la formazione torinese ha affrontato anche diverse difficoltà nel cuore del centrocampo. Cambiaso, in tandem con McKennie, ha dimostrato di potersi ben districare anche in una posizione più centrale, da mezzala.

In una recente ‘live’ sul canale Twitch della Juventus, Andrea parlava del suo percorso: “Ho scalato una categoria ogni anno, tranne Serie B e Serie D. Ho fatto tutte le categorie, è stato un percorso bellissimo che consiglio ai ragazzi. Avevo bisogno di quel percorso, sono orgoglioso, ma sono stato anche fortunato. Ci vuol fortuna per scalare le categorie. È un percorso lungo e bello”. Su cosa può migliorare Cambiaso e cosa manca al 27, lo spiega lui stesso: “Un po’ di freddezza e di lucidità. Poi un po’ di esperienza che posso avere solo con il tempo e guardando i miei compagni”. Parole di un professionista che conosce la strada percorsa, con umiltà e testa sulle spalle. Dichiarazioni da antieroe, pronto a trascinare la ‘nuova’ Juve.