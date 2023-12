Addio al calcio: “Potrei aver giocato la mia ultima partita”

Giorgio Chiellini, dopo la sconfitta in finale di MLS, potrebbe lasciare definitivamente il calcio giocato, segnando la fine di un’era.

Potrebbe essere giunta al capolinea la carriera da calciatore professionista di Giorgio Chiellini. Dopo la sconfitta in finale di MLS del suo Los Angeles FC, l’ex difensore della Juventus ha ammesso di star pensando al ritiro dai campi di gioco.

La lunga carriera di Giorgio Chiellini potrebbe chiudersi con la sconfitta in finale di MLS della scorsa notte. Il suo Los Angeles FC si è piegato per 2 a 1 contro il Columbus, accontentatosi del secondo posto. Anche il difensore azzurro ha commentato la partita in conferenza stampa: “Sono triste per il risultato, ma loro hanno giocato molto meglio di noi sta sera. È stato comunque un viaggio bellissimo”.

Chiellini ha poi risposto ad una domanda legata al suo futuro: “Potrei aver giocato la mia ultima partita. Datemi un paio di giorni per decidere, ora ero molto concentrato sulla partita e non ci ho pensato bene. Potrei giocare ancora sei mesi o un anno, oppure potrei ritirarmi. Ora tornerò in Italia, spenderò del tempo con la mia famiglia e prenderò una decisione, non voglio dire qualcosa adesso per poi cambiare idea”.

Chiellini ancora legato alla Juventus: possibile futuro in dirigenza

Il futuro di Chiellini potrebbe essere lontano dai campi, ma non dal calcio. L’ex difensore della Juventus non ha mai nascosto la sua vicinanza alla Vecchia Signora e potrebbe ritornare in bianconero con un ruolo in dirigenza dopo il ritiro.

Il futuro di Giorgio Chiellini è ancora tutto da decidere, ma sicuramente non starà a lungo lontano dal calcio. Che sia per un’ultima stagione in MLS oppure da dirigente sportivo, il difensore azzurro non abbonderà questo sport. Considerando il suo attaccamento con la Juventus e i suoi tifosi, è molto probabile che possa arrivare a ricoprire un ruolo nella dirigenza bianconera, grazie anche alla sua laurea in Business Administration.