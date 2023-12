Dalla Juve al Milan: il nuovo bomber arriva così

Juventus e Milan a caccia di rinforzi per l’attacco, dalla Bundesliga torna d’attualità un nome a sorpresa: le ultime

Per quello che è emerso finora in campionato, l’impressione è che l’Inter sia la squadra da battere, con Juventus e Milan a poter tentare di insidiare il primato dei nerazzurri. Entrambe dovranno però, nelle prossime settimane, trovare conferme sul campo, e non soltanto.

Servirà intervenire sul mercato per portare a casa quei rinforzi che consentano sia ad Allegri che Pioli di avere più alternative in rosa. Per entrambi, assenze e carenze alla lunga rischiano di pesare. C’è da dare una svolta in particolare al reparto offensivo. Un reparto per il quale si preparano, se le condizioni lo permetteranno, innesti importanti. Occhio ad un nome che può tornare d’attualità dalla Bundesliga, un giocatore già seguito in passato dalla Serie A e che ora può cercare rilancio nel nostro campionato.

Juventus e Milan, ritorno di fiamma per Werner: idea in prestito

La carriera di Timo Werner ha vissuto di tanti alti e bassi. Non rispecchiando del tutto le premesse dei primissimi anni. Ora il 27enne è decisamente in un momento down e cerca riscatto.

Tornato lo scorso anno al Lipsia dopo il flop al Chelsea, dopo un’annata abbastanza positiva da 16 gol ora sta trovando poco spazio. Attualmente fermo per infortunio, in precedenza aveva raccolto 13 presenze, ma appena quattro da titolare, con due gol e un assist a referto.

Secondo ‘Todofichajes.com’, il giocatore vuole andare altrove, per ritrovare minutaggio e non rischiare di perdere Euro2024. Il Lipsia, qualora si trovasse l’accordo per delle condizioni favorevoli, non chiuderebbe all’ipotesi del prestito. Una idea da provare a sviluppare, per Giuntoli e Furlani.