Altra figuraccia di Onana e ten Hag: “Devo assumermene le responsabilità”

Clamoroso tonfo del Manchester United nel match valevole per la sedicesima giornata di Premier League: i Red Devils travolti dal Bournemouth

Una sconfitta pesantissima quella incassata oggi dal Manchester United che arriva a quota sette ko in questo inizio di stagione. Ten Hag nel mirino dei tifosi.

Ha del clamoroso il risultato maturato quest’oggi all’Old Trafford di Manchester, dove lo United di Erik ten Hag è incappato in una pesante sconfitta interna per 3-0 contro il meno quotato Bournemouth che ha espugnato lo stadio dei Red Devils con le reti di Solanke, Billing e Senesi e con un passivo che poteva essere ancora più pesante visto il gol annullato a Ouattara in pieno recupero per aver controllato la sfera con le mani.

Quella odierna è la settima sconfitta stagionale incassata in Premier League dal Manchester United, già battuto da Tottenham, Arsenal, Brighton, Crystal Palace, Manchester City e Newcastle United. La vittoria nel turno infrasettimanale ai danni del Chelsea aveva fatto pensare a una possibile rinascita di André Onana e compagni che invece quest’oggi sono caduti sotto i colpi degli uomini dello spagnolo Iraola.

Manchester United, ko clamoroso con il Bournemouth

E a fine partita il tecnico olandese non ha dribblato le domande dei giornalisti, senza nascondersi dalle feroci critiche di stampa e tifosi.

“Devo assumermene la responsabilità. Siamo davvero incoerenti” ha dichiarato a fine partita l’allenatore del Manchester United, consapevole del fatto “che i tifosi si sentano delusi e frustrati”. Uno stato d’animo pienamente condiviso dal tecnico: “Lo siamo tutti ma dovremmo fare meglio e dobbiamo dimostrarlo in ogni partita, per non avere livelli così alti da una partita all’altra”.

Del resto, i risultati parlano chiaro: dopo sedici partite di campionato, il Manchester United occupa il sesto posto in classifica e in questo momento non si qualificherebbe alle prossime coppe europee. Sedici giornate nelle quali ha raccolto 27 punti, con una differenza reti negativa pari a -3.

Uno score fin troppo deludente per le ambizioni del Manchester United, chiamato a una decisa inversione di tendenza da qui alle prossime partite, compresa quella di Champions League con il Bayern Monaco, decisiva per sperare ancora nel passaggio agli ottavi di finale.