Interviene la Prefettura, UFFICIALE: aumenta la squalifica

L’intervento della Prefettura aumenta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo con l’aumento della squalifica

Non basta la squalifica del giudice sportivo, interviene anche la Prefettura per rendere ancora più pesante la sanzione.

Non è passato inosservato ciò che è accaduto in Casertana-Foggia, gara disputata lo scorso lunedì e caratterizzata dai violenti scontri tra le due tifoserie. Il match (vinto poi dai padroni di casa per 2-1) era stato a lungo sospeso dopo l’intervallo a causa dei tafferugli scoppiati tra le due tifoserie.

Soltanto l’intervento delle forze dell’ordine era riuscito a ristabilire la calma non senza conseguenze, considerati i sei feriti e il sostenitori della Casertana che è stato ricoverato in ospedale. Con circa quaranta minuti di ritardo, l’arbitro è riuscito a fischiare l’inizio del secondo tempo e a portare a termine il match.

In settimana erano arrivate le decisioni del giudice sportivo con la stangata nei confronti delle due società: un turno a porte chiuse sia per la Casertana che per il Foggia. Una sanzione ora ulteriormente aggravata dalla decisione dell’Osservatorio e della Prefettura.

Casertana-Foggia, stangata: interviene la Prefettura

La decisione, infatti, della Prefettura è di aumentare la squalifica del campo per entrambe le società. Così la Casertana, che doveva già ospitare il Messina senza tifosi, dovrà giocare a porte chiuse anche il match contro il Giugliano del 18 dicembre.

Stessa cosa anche per il Foggia che, oltre alla gara contro il Monterosi, non potrà aprire lo Zaccaria anche per la gara di questo fine settimana contro il Potenza.