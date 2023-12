Juventus, 11 milioni per la firma: deciso (anche) il futuro di Allegri

Restano delle nubi sul futuro sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri: la mossa dei bianconeri per la permanenza del tecnico alla Continassa

La Juventus e Adrien Rabiot pronti a continuare insieme. Con Massimiliano Allegri primo sponsor del centrocampista francese.

L’ex Paris Saint-Germain è tornato a brillare dopo un inizio di campionato sottotono, trascinando la ‘Vecchia Signora’ nel successo al cardiopalma l’ultimo weekend sul campo del Monza. Gol e assist decisivo per Gatti (oltre alle schermaglie nel post partita con Gagliardini), con Rabiot leader inoltre dello spogliatoio e con la fascia da capitano al braccio nelle ultime settimane vista anche l’assenza di Danilo. Allegri lo esalta e lo pungola allo stesso tempo, cosciente dell’imprescindibilità del nazionale transalpino, uomo praticamente insostituibile anche nella Francia di Deschamps. L’ultima estate la Juve ha scongiurato l’addio a parametro zero di Rabiot con un rinnovo ponte e ha tutta l’intenzione di ripetere l’operazione anche nei prossimi mesi per confermare in rosa il numero 25.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Rabiot apre alla conferma di Allegri

Rabiot è disposto a prolungare la sua avventura a Torino, dove si è sempre trovato bene anche fuori dal campo insieme alla famiglia.

Imprescindibile per il sì del francese è anche la qualificazione in Champions League, con la Juventus che sembra instradata vero il ritorno in Europa considerando l’ottima finora prima parte di campionato. La dirigenza della Continassa al contempo è disposta ad offrire al giocatore lo stesso ingaggio attuale, ovvero 8 milioni di euro netti all’anno (quasi 11 al lordo) per la permanenza dell’ex PSG a Torino almeno fino al giugno 2025. Tra le possibilità, oltre a un prolungamento ponte, c’è anche l’opzione di un rinnovo su più anni per Rabiot spalmando l’oneroso stipendio del classe ’95. La tentazione di un addio per volare in Premier League sembra al momento riposta nel cassetto, mentre la conferma in bianconero del francese potrebbe essere un indizio anche per la prosecuzione del matrimonio in panchina con Allegri, primo estimatore di Rabiot e che ha spinto l’ultima estate per la firma sul nuovo contratto del suo ‘Cavallo Pazzo’.