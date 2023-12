La Premier vuole abbattere il fortino Juventus: tentativo per Bremer

La Premier League ha messo gli occhi su uno dei top player della Juventus, che sta costruendo su di lui la sua solidità

Nove gol subiti in quattordici partite sono decisamente un ottimo ruolino di marcia, anche se non il migliore in Serie A visto che l’Inter è a quota 7. Ma il trend della Juventus sembra tornato a livelli da scudetto, nonostante le dichiarazioni di Allegri e i dirigenti che puntano sempre il mirino ‘solo’ sulla Champions.

Testa, cuore, solidità, qualche sprazzo di buon gioco. Senza coppe i bianconeri stanno trovando la quadra giusta per assumere ufficialmente il ruolo da anti-Inter, soprattutto tornando a far valere il cosiddetto ‘corto muso’. Tante vittorie di misura non sono un caso, favorite ovviamente da una difesa importante con giocatori rigenerati come Gatti e Rugani. Con il rientro di Danilo la situazione per Allegri non può che migliorare. Ma intanto a regnare c’è soprattutto Gleison Bremer, il grande scippo di mercato all’Inter dell’estate 2022. Che fino ad ora sta ripagando lo sforzo, visto che lo scorso anno ha retto egregiamente e anche in questa prima parte di stagione si sta confermando ad altissimi livelli. Tanto che le big estere continuano a tenerlo d’occhio. Da mesi si parla del Tottenham, che ci aveva provato anche prima della firma per la Juve. Ma non è l’unica.

Il Chelsea cerca l’erede di Thiago Silva: occhi su Bremer della Juventus

In Spagna, il portale ‘todofichajes.com’ parla di un interessamento del Chelsea per Bremer, difensore brasiliano della Juventus perno della difesa di Allegri. I Blues stanno provando a risalire la classifica, ma con risultati alterni. Nell’ultima di campionato è arrivata la vittoria contro il Brighton di De Zerbi, ancora una volta con due gol concessi. Da inizio campionato sono già 22 in 14 partite, decisamente troppi.

Per questo la proprietà sta pensando di investire su un calciatore che dia solidità al reparto e ovviamente chi arriva dalla Serie A rappresenta sempre una garanzia. Basta vedere Thiago Silva, altro brasiliano sbarcato in Premier da una big italiana – certo, dopo una lunga carriera al PSG – che ha però fatto la storia del Chelsea. L’ex Milan è riuscito ad alzare la Champions League al termine di una rincorsa lunga e faticosa, ora la sua avventura in Europa sta per chiudersi. Con buona probabilità questa sarà la sua ultima stagione al Chelsea e nel nostro continente, alla soglia dei 40 anni (li compirà a settembre prossimo), prima di tornare in Brasile per chiudere la carriera. Per sostituirlo e creare un nuovo ciclo i londinesi avrebbero puntato quindi Bremer secondo le ultime indiscrezioni. La Juventus non lo lascerebbe partire di certo a cuor leggero e servirà un’offerta realmente monstre per far vacillare i bianconeri.