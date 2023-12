La Roma lo toglie al Sassuolo: assist bianconero

Roma e Sassuolo rischiano di essere protagoniste nel prossimo mercato con un giocatore finito nel mirino di un club importante

Nella giornata di oggi si affronteranno Sassuolo e Roma, partita fondamentale per i destini di entrambe le squadre. I neroverdi cercano un’altra vittoria importante dopo quelle ottenute contro Juventus ed Inter mentre i giallorossi cercano i tre punti per restare a contatto con la zona Champions.

I riflettori saranno accesi, per forza di cose, su Vina; il terzino è in forza al Sassuolo ma il suo cartellino è di proprietà della Roma. L’avventura dell’uruguaiano nella capitale non la possiamo definire propriamente positiva con il giocatore che, a Reggio Emilia, vuole dimostrare le sue qualità.

Fino a questo momento sta disputando una stagione tutto sommato positiva e, contro i giallorossi, vuole essere grande protagonista per aiutare la sua squadra a fermare il cammino dei ragazzi di Mourinho.

Vina rischia di essere un grande protagonista nella prossima sessione invernale di mercato; sul terzino è forte l’interesse di un club che lo porterebbe via dall’Europa. Il mese di gennaio dunque rischia di essere decisivo per il futuro di un giocatore molto importante all’interno della rosa di Dionisi.

Vina può lasciare il Sassuolo: il giocatore piace al Corinthians

Terzino sinistro con la possibilità di essere impiegato anche da esterno alto, Vina è un giocatore abile nello svolgere le due fasi di gioco, veloce e con la capacitò di accompagnare costantemente la fase offensiva della sua squadra. L’avventura in Italia potrebbe terminare nel corso del prossimo mercato invernale.

Sul giocatore è forte l’interesse, come riportato da Bolavip, del Corinthians che vuole andare a rinforzare la rosa nel migliore dei modi. Una trattativa dove sarebbe coinvolta direttamente la squadra giallorossa proprietaria del cartellino del giocatore. Vina non rientra nei piani del progetto di Mourinho e, proprio per questo, non è da escludere un suo addio dalla Serie A a fronte di una buona offerta.

L’eventuale addio di Vina sarebbe un colpo duro da digerire per il club neroverde; il Sassuolo ha difficoltà numeriche nel ruolo di terzino sinistro con Dionisi ad aver utilizzato, fino ad ora, Viti (difensore centrale) o Pedersen, terzino destro. Ecco perché la partenza del classe 1997 obbligherebbe il Sassuolo a tornare sul mercato in modo da risolvere, con almeno due innesti, la situazione sulla corsia di sinistra. Al momento sembra difficile ipotizzare l’addio di Vina ma molto dipenderà dall’offerta che il Corinthians recapiterà alla Roma.