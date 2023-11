Agente Immobile: “Ci vuole rispetto! Vi svelo cosa mi ha detto Inzaghi su Ciro” | ESCLUSIVO

Sommella, agente di Immobile: “Non entro nelle dinamiche dei rapporti con Sarri: in Francia sarebbe trattato come Benzema”

Una doppietta con il Celtic che ha sancito la vittoria. Due gol che hanno regalato il passaggio del turno. Ciro Immobile e la Lazio: un binomio che non si è scisso. Nonostante le polemiche, le panchine, i sussurri di mercato.

“Ci vuole rispetto per un simbolo del calcio italiano. In Francia sarebbe stato trattato come Benzema, in Inghilterra come Kane. Solo nel nostro paese ci sono sempre coloro che sono lo aspettano al varco per fargli il funerale“. Non usa mezze misure Marco Sommella, storico agente di Ciro Immobile, nell’intervista esclusiva rilasciata a Calciomercato.it.

Andiamo con ordine. Partiamo dal rapporto con Sarri. “Non entro in queste dinamiche, ma ripeto: ci vuole rispetto per un simbolo del calcio italiano. Ciro è pienamente consapevole che non può giocarle tutte, inoltre ha anche un ottimo rapporto con Castellanos. Un rapporto positivo e di stima: si possono aiutare e Ciro non può scendere in campo ogni tre giorni”.

Un gol, praticamente, ogni 90 minuti in Champions. “Sono dati che parlano da soli. Ne parlavo qualche tempo fa anche con Simone Inzaghi. Anche il mister era d’accordo che il rendimento di Ciro è stato ed è straordinario. Non solo in Champions, ma anche in campionato, come lo è stato anche in Serie B”.

Lazio, Sommella: “Immobile tornerà anche in Nazionale: sarà capitano”

Resta quella Nazionale dalla quale, per ora, è fuori. “Ciro crede fermamente di poter tornare in Nazionale. Ha grande rispetto per le scelte di Spalletti, hanno un’interlocuzione sempre propositiva. Sono certo che i numeri di fine stagione saranno tanti e tali che Immobile non potrà che esser convocato ed essere anche capitano di questa nazionale”.

Sono superate le polemiche, anche via social? “Chi scrive certe cose dovrebbe conoscere l’uomo Ciro Immobile. Una persona dedita alla sua famiglia ed alla Lazio. Quelle parole gli hanno fatto male, hanno fatto male a suo padre ed a tutta la sua famiglia. Tutto molto brutto. Ripeto: siamo al cospetto di un’icona nazionale e c’è chi lo aspetta sempre lì alla prima prestazione negativa. Incredibile quello che accade in Italia”.