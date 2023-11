Mazzarri ha un rimpianto per Real-Napoli: “Avevo questa sensazione”

Walter Mazzarri ha parlato dopo la sconfitta del Napoli in casa del Real Madrid: le parole dell’allenatore azzurro

Il Napoli tiene testa al Real Madrid al Bernabeu, ma crolla nel finale e rimanda l’appuntamento con la qualificazione agli ottavi alla sfida del 12 dicembre contro il Braga.

Nel post gara, intervenuto ad ‘Amazon Prime’, Walter Mazzarri ha commentato così la partita: “Soprattutto prima del 3-2 avevamo creato due-tre presupposti per andare in vantaggio. Sono contento della prestazione in generale, dovevamo fare più attenzione sulle ripartenze soprattutto sul 2-2. Avevo quasi la sensazione di poter andare in vantaggio”.

ABBRACCIO ANGUISSA – “Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo eccezionale, un gruppo unito. Quando ci sono valori umani in un gruppo si può fare bene davvero”.

CAMBIO OSIMHEN – “Era programmato. Il ragazzo era rientrato con l’Atalanta, oggi abbiamo pensato di fargli fare un tempo in vista di recuperarlo interamente contro l’Inter e nelle partite successive”.