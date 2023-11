Juve, doppio colpo scudetto: ecco cosa serve ad Allegri

La Juventus esce dal big match con l’Inter con la consapevolezza di potersi giocare le prime posizioni, ma Allegri ha bisogno di due colpi

Si è concluso senza vincitori il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una gara equilibrata e che si è risolta in un pareggio giusto, anche se alla fine piuttosto deludente per il gioco espresso da entrambe. Che hanno provato a superarsi per lo più nel primo tempo, mantenendo tantissima prudenza invece nella ripresa.

E’ sembrato che sia Allegri che Inzaghi, a un certo punto, si siano accontentati del pari. Nell’ottica di un campionato con ancora venticinque gare davanti, il risultato lascia tutto invariato in classifica, con l’Inter ancora davanti ma una Juventus che vede legittimarsi ancora le proprie ambizioni. I bianconeri possono starci là davanti, eccome, e giornata dopo giornata vedono la possibilità di lottare fino alla fine. Anche se dal mercato dovrà arrivare qualcosa.

Juventus, doppio assalto a gennaio in Serie A per puntare al titolo: il ‘consiglio’ ai bianconeri

Una situazione non facile in questo momento per la Juventus specialmente a centrocampo, con tante assenze. Le vicende legate a Pogba e Fagioli, soprattutto, renderanno necessario intervenire e serviranno due colpi di primissimo piano, secondo il grande ex Fabrizio Ravanelli.

A ‘Tv Play’, l’ex attaccante bianconero ha sponsorizzato due nomi di grande spessore per la mediana. “La Juventus ha bisogno di Zielinski e di Samardzic, sono loro che possono rinforzare per caratteristiche il centrocampo di Allegri”, ha dichiarato. Un doppio colpo che se concretizzato, effettivamente potrebbe cambiare gli scenari. Ma mettere le mani sul polacco del Napoli a gennaio sembra impresa complicata.