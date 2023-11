Roma-Udinese, nervi tesi Mancini-Success: la reazione e la decisione dell’arbitro

Roma-Udinese si scalda al 27′: contatto tra Mancini e Success, poi la reazione nervosa e l’intervento di Pellegrini e Dybala

La Roma è in vantaggio con l’Udinese grazie al gol di Gianluca Mancini, bravissimo di testa a mettere dentro un calcio di punizione ben calibrato. Una partita tosta, fisica e molto spezzettata all’Olimpico, un po’ come si aspettava Mourinho.

I toni agonistici sono di buona intensità, ma mai sopra le righe. Al 27′ la Roma attacca, va da una parte all’altra dell’area ma perde l’attimo e fa ripartire l’Udinese. Poi il contrasto tra l’attaccante bianconero e il difensore giallorosso: i due sbracciano e si trattengono con il 23 romanista che va in anticipo. Il tono del duello si alza, Success protesta in maniera plateale con l’arbitro, Mancini non gradisce e si alza facendoglielo notare, con piccola spintarella incorporata. L’avversario gli risponde, ma il difensore di casa desiste subito mentre il 7 ospite continua ad andare a brutto muso. Success viene ammonito, poi devono intervenire anche Pellegrini in primis e poi Dybala per calmare l’attaccante dell’Udinese. Tutto rientrato.