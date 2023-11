L’errore arbitrale cancella il risultato: UFFICIALE, partita da ripetere

Un errore arbitrale fa annullare il risultato del match: ora la partita dovrà rigiocarsi, la decisione è già stata presa

Un errore arbitrale corretto in maniera sbagliata: è questo che porterà a rigiocarsi un match, il cui risultato non è stato omologato.

La situazione è davvero paradossale, stando a quanto scritto nel comunicato del giudice sportivo che di fatto cancella quanto accaduto sul terreno di gioco. Siamo nel campionato Under 15 Regionale del Lazio e la partita disputata ad inizio novembre è quella tra Nuova Rieti e Don Gaspare Bertoni.

Sul campo il match è terminato sul punteggio di 5-3 per i padroni di casa, ma il giudice sportivo ha deciso di non omologare il risultato. Il motivo è da ricercare in ciò che è accaduto al 15′ del secondo tempo quando alla don Gaspare Bertoni è stato assegnato un calcio di rigore.

Un penalty che in realtà non sarà mai calciato dagli ospiti visto che il direttore di gara poco dopo ha rivisto e annullato la decisione. Questo perché subito dopo l’assegnazione del rigore, ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco il tutor arbitrale, sugli spalti nelle vesti di osservatore, invitando l’arbitro a rivedere la propria decisione. Cosa che puntualmente è avvenuta, tra le proteste di entrambe le squadre sul terreno di gioco.

Errore tecnico e partita da ripetere: decisione presa

Il giudice sportivo nel comunicato con il quale annuncia la decisione di non omologare il risultato e disporre la ripetizione del match, spiega che effettivamente l’arbitro dell’incontro ha confermato l’ingresso in campo dell’Osservatore arbitrale e del fatto che ha modificato – su suo suggerimento – la decisione di assegnare il calcio di rigore.

In base a ciò, il giudice sportivo afferma che la gara non ha avuto regolare svolgimento ed ha quindi predisposto la sua ripetizione. Niente 5-3 quindi per la Nuova Rieti che, quando sarà stabilita la data, dovrà nuovamente ospitare la don Gaspare Bertoni e provare a ripetere la gara del 1° novembre.