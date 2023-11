‘Giallo’ Frattesi: ecco cosa è successo prima di Juventus-Inter

I tifosi nerazzurri preoccupati a pochi minuti dal calcio d’inizio del match di Torino per il centrocampista italiano: il motivo

Momenti di apprensione per i tifosi dell’Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro la Juventus.

I sostenitori nerazzurri pensavano di non poter contare su Davide Frattesi: il nome del centrocampista, infatti, non compariva né tra i titolari né tra le riserve. Sui social così i tifosi dell’Inter si sono letteralmente scatenati, chiedendosi cosa avesse il giocatore italiano.

Juve-Inter, Frattesi a disposizione: solo una dimenticanza

E’ passato davvero pochissimo, però, e il mistero Frattesi è stato subito risolto: niente infortunio, come in molti avevano pensato, per l’ex Sassuolo, ma solo una dimenticanza da parte dell’Inter, che non aveva inserito il suo nome né in distinta né sul proprio sito.

Il calciatore italiano, dunque, sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi, per la sfida contro i bianconeri, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, che avrà inizio fra pochissimo